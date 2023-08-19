Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в Ходжалы

19 августа примерно в 16:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий континент, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификаци

19 августа примерно в 16:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.