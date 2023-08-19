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Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в Ходжалы

Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в Ходжалы 19 августа примерно в 16:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий континент, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификаци
Армия
19 августа 2023 г. 17:18
Пресечена попытка армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в Ходжалы

19 августа примерно в 16:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani army thwarts attempt of illegal Armenian militants to install fortifications in Khojaly
Версия на азербайджанском языке Xocalıda qeyri-qanuni erməni silahlılarının fortifikasiya qurğuları quraşdırması cəhdinin qarşısı alınıb

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