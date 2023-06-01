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Пресечена попытка армянских вооруженных формирований проложить путь снабжения в Шуше и Ходжавенде

Пресечена попытка армянских вооруженных формирований проложить путь снабжения в Шуше и Ходжавенде Члены незаконных армянских вооруженных формирований под предлогом проведения сельскохозяйственных работ с привлечением инженерной техники предприняли попытку восстановить и расширить грунтовую дорогу с целью использовать ее в качестве пути снабжения своих
Армия
1 июня 2023 г. 14:32
Пресечена попытка армянских вооруженных формирований проложить путь снабжения в Шуше и Ходжавенде

Члены незаконных армянских вооруженных формирований под предлогом проведения сельскохозяйственных работ с привлечением инженерной техники предприняли попытку восстановить и расширить грунтовую дорогу с целью использовать ее в качестве пути снабжения своих боевых позиций в Шушинском и Ходжавендском районах.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской армии, незаконные работы были немедленно остановлены.

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Версия на английском языке Azerbaijan thwarts attempt of Armenian forces to pave supply route in Shusha, Khojavand
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Şuşa və Xocavənddə təminat yolu çəkməsinin qarşısı alınıb

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