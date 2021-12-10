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Пресечена очередная провокация Армении на Кяльбаджарском направлении

Пресечена очередная провокация Армении на Кяльбаджарском направлении Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаркечярском участке государственной границы, подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию.
Армия
10 декабря 2021 г. 13:51
Пресечена очередная провокация Армении на Кяльбаджарском направлении
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Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаркечярском участке государственной границы, подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"10 декабря с 12:00 противник попытался держать под обстрелом позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные на территории Кяльбаджарского района.

В результате ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - сообщили в министерстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan prevents another Armenian provocation in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке MN: "Kəlbəcər istiqamətində Ermənistanın növbəti təxribatı dayandırılıb"

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