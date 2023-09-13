Пресечена очередная армянская провокация в Кельбаджарском направлении

13 сентября около 19:00 разведывательно-диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с целью проведения террористически-диверсионной операции

13 сентября около 19:00 разведывательно-диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с целью проведения террористически-диверсионной операции попыталась проникнуть на территорию Азербайджана в направлении н.п. Мерджимек Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана

"Провокацию удалось предотвратить благодаря бдительности наших военнослужащих, несущих боевое дежурство. Разведывательно-диверсионная группа была вынуждена отступить, один член был ранен", - отметили в ведомстве.