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Пресечена очередная армянская провокация в Кельбаджарском направлении

Пресечена очередная армянская провокация в Кельбаджарском направлении 13 сентября около 19:00 разведывательно-диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с целью проведения террористически-диверсионной операции
Армия
13 сентября 2023 г. 21:33
Пресечена очередная армянская провокация в Кельбаджарском направлении

13 сентября около 19:00 разведывательно-диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с целью проведения террористически-диверсионной операции попыталась проникнуть на территорию Азербайджана в направлении н.п. Мерджимек Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана

"Провокацию удалось предотвратить благодаря бдительности наших военнослужащих, несущих боевое дежурство. Разведывательно-диверсионная группа была вынуждена отступить, один член был ранен", - отметили в ведомстве.

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