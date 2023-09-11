Пресечена очередная армянская провокация в Агдамском направлении

Подразделения азербайджанской армии пресекли очередную армянскую провокацию в Агдамском направлении.

Подразделения азербайджанской армии пресекли очередную армянскую провокацию в Агдамском направлении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 11 сентября примерно в 01:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.

"В результате мер, принятых подразделениями нашей армии, проводимые работы были остановлены", - отметили в оборонном ведомстве.