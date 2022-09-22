Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении

22 сентября примерно в 02:00 подразделения вооруженных сил Армении предприняли очередную попытку совершить провокацию в Кяльбаджарском направлении, на азербайджано-армянской государственной границе. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азерба

22 сентября примерно в 02:00 подразделения вооруженных сил Армении предприняли очередную попытку совершить провокацию в направлении Кяльбаджарского района азербайджано-армянской государственной границы.



Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Противник подверг обстрелу из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные в Кяльбаджарском направлении. Диверсионная группа вооруженных сил Армении, заминировав ущелья на указанных территориях, попыталась атаковать на наши подразделения.



В результате ответных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, противник вынужденно отступил.



Отметим, что, распространяя дезинформацию о якобы имевшем место 21 сентября обстреле со стороны подразделений Азербайджанской армии, армянская сторона пыталась тем самым создать почву для провокации, совершенной в ночное время.

Заявляем, что вся ответственность за очередную эскалацию на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.