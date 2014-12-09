Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По распоряжению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева премьер-министр Артур Расизаде посетил воинскую часть Военно-воздушных сил Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Премьер-министр побывал в новых и полностью отремонтированных зданиях штаба и несения боевой вахты, ознакомился с условиями, созданными в стартово-командном пункте, общежитии, предусмотренной для лётно-технического состава и солдат столовой, бане, прачечной и котельной, контрольно-пропускном пункте и строевой площадке.

Министр обороны Закир Гасанов особо отметил работы, осуществляемые с целью укрепления материально-технической базы, улучшения социально-бытовых условий личного состава, усиления боевой подготовки Вооруженных сил и подчеркнул, что это является результатом высокого внимания и заботы, оказываемых созиданию армии президентом страны, верховым главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Встретившийся с лётно-техническим составом премьер-министр А.Расизаде выразил удовлетворенность работами, проведенными на территории авиабазы, и заявил о намерении продолжить мероприятия в этом направлении. Премьер-министр добавил, что будут предприняты соответствующие мероприятия для улучшения социально-бытовых условий личного состава.