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    ​Премьер-министр Артур Расизаде посетил воинскую часть Военно-воздушных сил

    Официоз коснулся соответствующих мероприятий, направленных на улучшение социально-бытовых условий личного состава

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ По распоряжению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева премьер-министр Артур Расизаде посетил воинскую часть Военно-воздушных сил Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Премьер-министр побывал в новых и полностью отремонтированных зданиях штаба и несения боевой вахты, ознакомился с условиями, созданными в стартово-командном пункте, общежитии, предусмотренной для лётно-технического состава и солдат столовой, бане, прачечной и котельной, контрольно-пропускном пункте и строевой площадке.

    Министр обороны Закир Гасанов особо отметил работы, осуществляемые с целью укрепления материально-технической базы, улучшения социально-бытовых условий личного состава, усиления боевой подготовки Вооруженных сил и подчеркнул, что это является результатом высокого внимания и заботы, оказываемых созиданию армии президентом страны, верховым главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

    Встретившийся с лётно-техническим составом премьер-министр А.Расизаде выразил удовлетворенность работами, проведенными на территории авиабазы, и заявил о намерении продолжить мероприятия в этом направлении. Премьер-министр добавил, что будут предприняты соответствующие мероприятия для улучшения социально-бытовых условий личного состава.  

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