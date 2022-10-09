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Представлена книга, посвященная шехидам Отечественной войны Азербайджана

Представлена книга, посвященная шехидам Отечественной войны Азербайджана В Учебно-образовательном центре Азербайджанской армии состоялась презентация книги Мани Сахаватгызы "Преданные Родине: шехиды Имишли" (“Vətən fədailəri: İmişli şəhidləri”).
Армия
9 октября 2022 г. 10:16
Представлена книга, посвященная шехидам Отечественной войны Азербайджана

В Учебно-образовательном центре Азербайджанской армии состоялась презентация книги Мани Сахаватгызы "Преданные Родине: шехиды Имишли" (“Vətən fədailəri: İmişli şəhidləri”).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На мероприятии, в котором приняли участие представители минообороны, депутаты, члены семей шехидов, участники войны, религиозные деятели, было отмечено, что одержанная в Отечественной войне победа занимает важное место в нашей истории. Было подчеркнуто, что в сердцах всегда будет жить святая память о тех, кто отдал свою жизнь во имя Родины.

Члены семей шехидов выразили благодарность президенту Азербайджанской Республики, руководству Министерства обороны за внимание и заботу, проявленные к членам семей шехидов.

В завершение мероприятия творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представил художественную композицию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidlərinə həsr olunan kitabın təqdimatı keçirilib

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