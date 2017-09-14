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    Представители ВВС Турции, участвующие в учениях "TurAz Qartalı-2017", прибыли в Азербайджан - ВИДЕО

    В целях подготовки к учениям в настоящее время проводится соответствующая работа по размещению состава, планированию учений© Mod.gov.az

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Летный и инженерно-технический состав Военно-воздушных сил Турции прибыл в Азербайджан для участия в совместных учениях "TurAz Qartalı-2017".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В целях подготовки к учениям в настоящее время проводится соответствующая работа по размещению состава, планированию учений и другим организационным вопросам.

    Следует отметить, что в учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18-го по 30-ое сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

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