​Представители ВВС Азербайджана посетили предприятия ВПК России

В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией группа специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана посетила предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанская делегация побывала на российских военных заводах по производству боевых самолетов Су-35 и МиГ-35. В ходе встреч с представителями одного из лидеров глобального оружейного рынка России, компании "Рособоронэкспорт" и руководством военных заводов, была выражена заинтересованность нашей страны в закупке самых современных боевых самолетов российского производства.

Азербайджанской делегации были представлены брифинги о тактико-технических характеристиках, боевых возможностях, вооружении боевых самолетов, а также производстве, эксплуатации и техническом обслуживании авиационных средств.

Российская сторона, в свою очередь, выразила готовность поставлять в нашу страну боевые самолеты в количестве, соответствующем потребностям ВВС Азербайджана.

Азербайджанские военные пилоты на российских военных авиабазах выполнили практические полеты на самолетах МиГ-35.