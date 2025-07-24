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Представители ВВС Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку

Представители ВВС Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку Представители Военно-воздушных сил Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку на тему "Техническое обслуживание авиационных средств".
Армия
24 июля 2025 г. 13:03
Представители ВВС Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку

Представители Военно-воздушных сил Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку на тему "Техническое обслуживание авиационных средств".

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, встреча прошла в рамках плана двустороннего сотрудничества на 2025 год.

Болгарской стороне был представлен брифинг на тему авиационной безопасности, проведены широкие обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе экспертной встречи подчеркнута важность проведения подобных мероприятий с целью обмена опытом, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Bulgarian Air Force experts hold meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Bolqarıstan HHQ nümayəndələrinin iştirakı ilə ekspert görüşü keçirilib

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