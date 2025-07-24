Представители ВВС Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку

Представители Военно-воздушных сил Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку на тему "Техническое обслуживание авиационных средств".

Представители Военно-воздушных сил Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку на тему "Техническое обслуживание авиационных средств".

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, встреча прошла в рамках плана двустороннего сотрудничества на 2025 год.

Болгарской стороне был представлен брифинг на тему авиационной безопасности, проведены широкие обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе экспертной встречи подчеркнута важность проведения подобных мероприятий с целью обмена опытом, а также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов.