Представители ВС Ирана посетили Физулинский и Ходжавендский районы

Представители Вооруженных Сил Ирана, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили Физулинский и Ходжавендский районы.
Об этом передает
Гостям была предоставлена подробная информация о последствиях вандализма и разрушениях, совершенных армянскими вооруженными силами во время оккупации, а также о работах по реконструкции, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева.
Затем делегация возложила цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память шехидов, и выразила свое почтение.
Представители ВС Ирана, посетившие воинскую часть коммандос, ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих.
Члены делегации также наблюдали за показательными выступлениями военнослужащих в учебном центре воинской части.
Затем гостям был представлен расширенный брифинг о боевом пути, пройденным воинским объединением во время Апрельских боев 2016 года и Отечественной войны.
В завершение были вручены подарки и сделано фото на память.
В рамках визита представители ВС Ирана ознакомились с условиями, созданными в Международном аэропорту Физули.