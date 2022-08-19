Представители ВС Ирана посетили Физулинский и Ходжавендский районы

Представители Вооруженных Сил Ирана, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили Физулинский и Ходжавендский районы.

Представители Вооруженных Сил Ирана, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили Физулинский и Ходжавендский районы.

Об этом передает Report со ссылкой на министерство обороны.

Гостям была предоставлена подробная информация о последствиях вандализма и разрушениях, совершенных армянскими вооруженными силами во время оккупации, а также о работах по реконструкции, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева.

Затем делегация возложила цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память шехидов, и выразила свое почтение.

Представители ВС Ирана, посетившие воинскую часть коммандос, ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными для военнослужащих.

Члены делегации также наблюдали за показательными выступлениями военнослужащих в учебном центре воинской части.

Затем гостям был представлен расширенный брифинг о боевом пути, пройденным воинским объединением во время Апрельских боев 2016 года и Отечественной войны.

В завершение были вручены подарки и сделано фото на память.

В рамках визита представители ВС Ирана ознакомились с условиями, созданными в Международном аэропорту Физули.