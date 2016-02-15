Представители ВС Азербайджана принимают участие в международных мероприятиях

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ С 15 по 17-е февраля в городе Цюрих (Швейцария) проводится конференция военного сотрудничества, а с 15 по 19 февраля в Анкаре (Турция) пройдут курсы по борьбе против терроризма, а в городе Обераммергау (Германия) - курсы по оценке боеготовности.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на мероприятиях участвуют представители вооруженных сил Азербайджана.
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