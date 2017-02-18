Представители ВС Азербайджана принимают участие в международном мероприятии в Грузии

В период с 18 февраля по 10 марта в грузинском городе Сачхере проводятся "Базовый зимний курс горной подготовки"

18 февраля, 2017 13:10

https://report.az/storage/news/46b551a7b90c287d3047d60b204ba483/b577d888-272b-467d-ad83-e98312bc9812_292.jpg Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Представители Вооруженных Сил Азербайджана принимают участие в международном мероприятии в Грузии, сообщает Report со ссылкой на министерство обороны республики. В период с 18 февраля по 10 марта в грузинском городе Сачхере проводятся "Базовый зимний курс горной подготовки", в котором принимают участие и представители ВС Азербайджана.