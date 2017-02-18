 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представители ВС Азербайджана принимают участие в международном мероприятии в Грузии

    В период с 18 февраля по 10 марта в грузинском городе Сачхере проводятся Базовый зимний курс горной подготовки

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Представители Вооруженных Сил Азербайджана принимают участие в международном мероприятии в Грузии, сообщает Report со ссылкой на министерство обороны республики.

    В период с 18 февраля по 10 марта в грузинском городе Сачхере проводятся "Базовый зимний курс горной подготовки", в котором принимают участие и представители ВС Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi