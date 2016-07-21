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    Представители ВС Азербайджана примут участие в "Армейских международных играх - 2016"

    21 июля состоялась церемония отправки 2-х сторожевых и 1-ого спасательного буксировщика ВМС Азербайджана

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "Армейские международные игры - 2016" планируется провести с 30-го июля по 13-ое августа в Российской Федерации.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, в конкурсах "Кубок Каспия - 2016" и "Танковый биатлон - 2016", организуемых в рамках состязаний, предусматривается участие представителей Вооруженных сил Азербайджана.

    21 июля состоялась церемония отправки 2-х сторожевых и 1-ого спасательного буксировщика Военно-морских сил Азербайджана, а также их экипажа, которые примут участие в международном состязании "Кубок Каспия - 2016".

    Наряду с участием в состязаниях, военные моряки проведут встречи, культурно-массовые и другие мероприятия с экипажами кораблей стран, участвующих в конкурсе.

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