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    Представители ВС Азербайджана примут участие в международных мероприятиях

    Делегация из Военного лицея планирует посетить турецкую военную школу Кулели

    Баку. 15 ноября.REPORT.AZ/ Представители Вооруженных сил Азербайджана примут участие в международных мероприятиях.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно сообщению, с 17 по 18 ноября делегация Военного лицея им. Гейдара Алиева планирует посетить в Анкаре (Турция) Военную школу сухопутных войск Турции, а также с 17 по 21 ноября - курсы для базовой подготовки офицеров НАТО в Обераммергау (Германия), и Турецкую Военную школу Кулели в Стамбуле (Турция).

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