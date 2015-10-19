Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Представители Вооруженных сил Азербайджана принимают участие в международных мероприятиях.
Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.
По информации, 19-23 октября в Брюсселе (Бельгия) проходит курс знакомства с НАТО для штабных офицеров стран-партнеров, в городе Обераммергау (Германия) - курс подготовки и внедрения концепций.
В мероприятии принимают участие представители Вооруженных сил Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
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