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Представители Военной прокуратуры посетили воинские части

Представители Военной прокуратуры посетили воинские части В канун праздника Новруз представители Военной прокуратуры Азербайджана посетили воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях, и провели встречи с военнослужащими.
Армия
18 марта 2022 г. 12:04
Представители Военной прокуратуры посетили воинские части

В канун праздника Новруз представители Военной прокуратуры Азербайджана посетили воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях, и провели встречи с военнослужащими.

Об этом "Report" сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Выступившие поведали о высокой ценности, придаваемой нашим народом и государством празднику Новруз, торжественном праздновании прихода весны по всей стране, об истории традиций Новруза, воспитательной значимости этих национально-духовных ценностей, бережно хранимых и передаваемых из поколения в поколение.

В заключение группе отличившихся на службе военнослужащих, отметившихся высокой дисциплинированностью, были вручены ценные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Prokurorluğun nümayəndələri azad edilən ərazilərə gedib

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