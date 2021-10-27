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Представители Университета нацобороны Турции побывали в военных вузах в Баку

Представители Университета нацобороны Турции побывали в военных вузах в Баку Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахч
Армия
27 октября 2021 г. 12:15
Представители Университета нацобороны Турции побывали в военных вузах в Баку

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Гостям был представлен брифинг об истории и деятельности специальных военно-учебных заведений.

Ознакомившись с территорией, условиями в учебных корпусах, материально-технической базой и музеем учебных заведений, турецкая делегация понаблюдала за учебным процессом.

Профессор Э.Афьонджу оставил запись в книгах памяти учебных заведений.
В заключение гостям были вручены подарки от имени командования.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of Turkish National Defense University visit special military-educational institutions
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndələri xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində olub

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