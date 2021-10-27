Представители Университета нацобороны Турции побывали в военных вузах в Баку

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахч

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг об истории и деятельности специальных военно-учебных заведений.

Ознакомившись с территорией, условиями в учебных корпусах, материально-технической базой и музеем учебных заведений, турецкая делегация понаблюдала за учебным процессом.

Профессор Э.Афьонджу оставил запись в книгах памяти учебных заведений.

В заключение гостям были вручены подарки от имени командования.