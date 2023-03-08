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Представители СМИ посетили подразделения, дислоцированные в освобожденных районах - ФОТОРЕПОРТАЖ

Представители СМИ посетили подразделения, дислоцированные в освобожденных районах - ФОТОРЕПОРТАЖ При организации Минобороны для представителей СМИ был проведен медиа-тур с целью ознакомления с комплексной охраной и социально-бытовыми условиями подразделений, дислоцированных в Физулинском районе.
Армия
8 марта 2023 г. 21:14
Представители СМИ посетили подразделения, дислоцированные в освобожденных районах - ФОТОРЕПОРТАЖ

При организации Минобороны для представителей СМИ был проведен медиа-тур с целью ознакомления с комплексной охраной и социально-бытовыми условиями подразделений, дислоцированных в Физулинском районе.

Как сообщает командированный в Физули сотрудник Report, в рамках поездки журналисты посетили подразделения, дислоцированные в освобожденных районах.

Представители СМИ ознакомились с социально-бытовыми и служебными условиями личного состава, проходящего службу на боевых должностях.

Сотрудникам прессы сообщили, что в течение почти трех лет после Второй карабахской войны для военнослужащих созданы все необходимые условия для несения службы в этом районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilən ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrdən FOTOREPORTAJ

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