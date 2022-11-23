Представители НАТО ознакомились с боевой техникой ВС Азербайджана

Представители Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе, находящиеся с визитом в нашей стране в рамках "Дней НАТО", 23 ноября посетили Н-скую воинскую часть.

Представители Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе, находящиеся с визитом в нашей стране в рамках "Дней НАТО", 23 ноября посетили Н-скую воинскую часть.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, делегации был представлен брифинг о связях Азербайджана с НАТО, деятельности и учебных центрах воинской части, а также о процессе подготовки личного состава.

Затем представители Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе провели брифинги после чего были даны ответы на интересующие вопросы.

Затем делегация оставила памятную запись в Книге почетных гостей воинской части.

В заключение гости ознакомились с условиями службы, созданными для военнослужащих, и боевой техникой, находящейся на вооружении воинской части.