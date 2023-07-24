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Представители минобороны посетили могилу военного пилота, шехида Рашада Атакишиева

Представители минобороны посетили могилу военного пилота, шехида Рашада Атакишиева Заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров и группа военнослужащих посетили II Аллею шехидов по случаю 4-й годовщины cо дня гибели военного пилота "МиГ-29" ВВС полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, потерпевшего крушени
Армия
24 июля 2023 г. 17:02
Представители минобороны посетили могилу военного пилота, шехида Рашада Атакишиева

Заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров и группа военнослужащих посетили II Аллею шехидов по случаю 4-й годовщины cо дня гибели военного пилота "МиГ-29" ВВС полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Были возложены венки на могилу военного пилота, ставшего шехидом, почтена его светлая память.

На мероприятии было рассказано о славном боевом пути полковник-лейтенанта Р.Атакишиева, его патриотизме, высоком профессионализме, боевой стойкости и верности национально-духовным ценностям.

Члены семьи шехида выразили признательность Верховному главнокомандующему и руководству Министерства обороны за оказанное внимание и проявленную заботу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid hərbi pilot Rəşad Atakişiyevin məzarı ziyarət edilib

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