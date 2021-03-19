Представители Минобороны и Военной прокуратуры посетили воинские части

Были проведены встречи с военнослужащими различных категорий, проходящими службу в воинских частях, и даны ответы на вопросы о правах военнослужащих

Согласно плану совместных действий на 2021-й год, сотрудники Министерства обороны и Военной прокуратуры Азербайджанской Республики накануне праздника Новруз посетили воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

После ознакомления с бытовыми условиями личного состава, были проведены встречи с военнослужащими различных категорий, проходящими службу в воинских частях, и даны ответы на вопросы о правах военнослужащих.

В завершение группа военнослужащих была награждена ценными подарками.