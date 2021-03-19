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Представители Минобороны и Военной прокуратуры посетили воинские части

Представители Минобороны и Военной прокуратуры посетили воинские части Были проведены встречи с военнослужащими различных категорий, проходящими службу в воинских частях, и даны ответы на вопросы о правах военнослужащих
Армия
19 марта 2021 г. 12:58
Представители Минобороны и Военной прокуратуры посетили воинские части
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Согласно плану совместных действий на 2021-й год, сотрудники Министерства обороны и Военной прокуратуры Азербайджанской Республики накануне праздника Новруз посетили воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

После ознакомления с бытовыми условиями личного состава, были проведены встречи с военнослужащими различных категорий, проходящими службу в воинских частях, и даны ответы на вопросы о правах военнослужащих.

В завершение группа военнослужащих была награждена ценными подарками.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of Azerbaijan's Defense Ministry, Military Prosecutor's Office visit military units
Версия на азербайджанском языке ФотоMN və Hərbi Prokurorluğun nümayəndələri hərbi hissələrdə olublar

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