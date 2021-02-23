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Представители медиа посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского

Представители медиа посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского Журналисты побывали в учебных корпусах, медпункте, спортивном комплексе лицея
Армия
23 февраля 2021 г. 15:00
Представители медиа посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского

Для представителей медиа был организован ознакомительный визит в Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, сначала для гостей провели общий брифинг, на котором сообщили об истории создания и деятельности военного лицея.

Затем журналисты побывали в учебных корпусах, медпункте, спортивном комплексе, интерактивном тире, а также в курсантском общежитии, столовой и других административных зданиях военного лицея.

В завершение представители медиа пообедали вместе с курсантами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə mediatur təşkil olunub

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