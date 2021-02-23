Представители медиа посетили Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского

Для представителей медиа был организован ознакомительный визит в Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, сначала для гостей провели общий брифинг, на котором сообщили об истории создания и деятельности военного лицея.
Затем журналисты побывали в учебных корпусах, медпункте, спортивном комплексе, интерактивном тире, а также в курсантском общежитии, столовой и других административных зданиях военного лицея.
В завершение представители медиа пообедали вместе с курсантами.