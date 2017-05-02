 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представители медиа наблюдали за совместными азербайджано-турецкими учениями

    Журналисты с пункта наблюдения воочию понаблюдали за выполнениями задач

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ С целью освещения совместных учений Вооруженных сил, которые проводятся с 1-го по 5-е мая в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, согласно указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 2 мая был организован визит представителей средств массовой информации в учебный центр.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, журналисты с пункта наблюдения воочию понаблюдали за выполнениями задач.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi