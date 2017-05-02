Представители медиа наблюдали за совместными азербайджано-турецкими учениями

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ С целью освещения совместных учений Вооруженных сил, которые проводятся с 1-го по 5-е мая в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, согласно указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 2 мая был организован визит представителей средств массовой информации в учебный центр.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, журналисты с пункта наблюдения воочию понаблюдали за выполнениями задач.