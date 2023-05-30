Президент: Представители еврейской общины боролись плечом к плечу за территориальную целостность Азербайджана

Представители еврейской общины, граждане Азербайджане, это люди, которые вносят и продолжают вносить большой вклад в современное развитие нашей страны.

Представители еврейской общины, граждане Азербайджане, это люди, которые вносят и продолжают вносить большой вклад в современное развитие нашей страны.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

"Они боролись плечом к плечу с нами, с представителями всех других этнических групп в Азербайджане, за нашу независимость и за нашу территориальную целостность. Сегодня этот фактор является важным фактором не только для успешного развития Азербайджана, межкультурного мира и дружбы, но и для наших двусторонних отношений", - подчеркнул глава государства.