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Президент: Представители еврейской общины боролись плечом к плечу за территориальную целостность Азербайджана

Президент: Представители еврейской общины боролись плечом к плечу за территориальную целостность Азербайджана Представители еврейской общины, граждане Азербайджане, это люди, которые вносят и продолжают вносить большой вклад в современное развитие нашей страны.
Армия
30 мая 2023 г. 15:54
Президент: Представители еврейской общины боролись плечом к плечу за территориальную целостность Азербайджана

Представители еврейской общины, граждане Азербайджане, это люди, которые вносят и продолжают вносить большой вклад в современное развитие нашей страны.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

"Они боролись плечом к плечу с нами, с представителями всех других этнических групп в Азербайджане, за нашу независимость и за нашу территориальную целостность. Сегодня этот фактор является важным фактором не только для успешного развития Азербайджана, межкультурного мира и дружбы, но и для наших двусторонних отношений", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Yəhudi icmasının nümayəndələri ərazi bütövlüyümüz uğrunda bizimlə çiyin-çiyinə döyüşüblər”

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