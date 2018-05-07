Представители Азербайджанской армии участвуют в международных мероприятиях

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Представители Азербайджанской армии принимают участие в "Начальных учебных курсах по скалолазанию" в городе Предял (Румыния), в конференции совместных учений в Обераммергау (Германия), в курсах по "Оказанию скорой медицинской помощи раненным на поле боя" в Будапеште (Венгрия), в 5-й планирующей встрече учений "REGEX 18" в Белграде (Сербия), в семинаре с военными представителями стран-партнеров в городе Ставангер (Норвегия) и в "Курсах Медицинской Оценки НАТО" в Тарту (Эстония).

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.