Представители азербайджанской армии принимают участие в международных мероприятиях

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Согласно протоколу заседания Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, делегация Военно-воздушных сил Азербайджана принимает участие в проходящем в Анкаре планирующем заседании военных учений "Анатолийский феникс" и "Анатолийский орел", которые будут проведены в 2019 году в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Также отмечается, что в городе Пынархисар (Турция) проводятся многонациональные учения "Eternity-2018" с целью защиты нефте- и газопроводов, проведения обмена опытом и повышения взаимослаженности среди вооруженных сил Азербайджана, Турции и Грузии.

Командно-штабное учение при компьютерной поддержке впервые проводится на полигоне и с привлечением подразделений всех трех государств одновременно.