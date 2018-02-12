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    Представители Азербайджанской Армии находятся с визитом в Турции

    Курсы продлятся до 16 февраля

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Представители Азербайджанской Армии находятся с визитом в Турции.

    Как сообщили Report в пресс-службе минобороны Азербайджана, с 12-го по 16-е февраля в городе Анкара (Турецкая Республика) проводятся курсы на тему "Противодействие терроризму". 

    Кроме того, с 12-го по 23-е февраля в городе Гармиш-Партенкирхен (Федеративная Республика Германии) проходят курсы на тему "Методология синхронного перевода".

    В мероприятиях принимают участие представители Азербайджанской Армии.

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