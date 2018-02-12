Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Представители Азербайджанской Армии находятся с визитом в Турции.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны Азербайджана, с 12-го по 16-е февраля в городе Анкара (Турецкая Республика) проводятся курсы на тему "Противодействие терроризму".

Кроме того, с 12-го по 23-е февраля в городе Гармиш-Партенкирхен (Федеративная Республика Германии) проходят курсы на тему "Методология синхронного перевода".

В мероприятиях принимают участие представители Азербайджанской Армии.