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Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в РФ приняли участие в заседании в Москве

Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в РФ приняли участие в заседании в Москве Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в России приняли участие в заседании руководителей органов управления военно-учебных учреждений стран СНГ в Москве.
Армия
16 февраля 2024 г. 11:51
Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в РФ приняли участие в заседании в Москве

Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в России приняли участие в заседании руководителей органов управления военно-учебных учреждений стран СНГ в Москве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Заседание проводилось под председательством секретаря Совета министров обороны СНГ генерал-майора Юрия Дашкина. В ходе заседания были обсуждены мероприятия, состоявшиеся в 2023 году и запланированные на 2024 год.

Также были заслушаны выступления участников мероприятия на различные темы, состоялся обстоятельный обмен мнениями о возможностях взаимной интеграции систем военного образования на пространстве СНГ на фоне современных вызовов.

В заключение был подписан протокол о ходе заседания и проведенных дискуссий.

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Версия на английском языке ФотоReps of Azerbaijan's Military Attaché Office in Russia participate in meeting held in Moscow
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Rusiyadakı hərbi attaşelik aparatının nümayəndələri Moskvada keçirilən iclasda iştirak ediblər

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