Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в РФ приняли участие в заседании в Москве

Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в России приняли участие в заседании руководителей органов управления военно-учебных учреждений стран СНГ в Москве.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Заседание проводилось под председательством секретаря Совета министров обороны СНГ генерал-майора Юрия Дашкина. В ходе заседания были обсуждены мероприятия, состоявшиеся в 2023 году и запланированные на 2024 год.
Также были заслушаны выступления участников мероприятия на различные темы, состоялся обстоятельный обмен мнениями о возможностях взаимной интеграции систем военного образования на пространстве СНГ на фоне современных вызовов.
В заключение был подписан протокол о ходе заседания и проведенных дискуссий.