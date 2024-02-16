Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в РФ приняли участие в заседании в Москве

Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в России приняли участие в заседании руководителей органов управления военно-учебных учреждений стран СНГ в Москве.

Представители Аппарата военного атташе Азербайджана в России приняли участие в заседании руководителей органов управления военно-учебных учреждений стран СНГ в Москве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Заседание проводилось под председательством секретаря Совета министров обороны СНГ генерал-майора Юрия Дашкина. В ходе заседания были обсуждены мероприятия, состоявшиеся в 2023 году и запланированные на 2024 год.

Также были заслушаны выступления участников мероприятия на различные темы, состоялся обстоятельный обмен мнениями о возможностях взаимной интеграции систем военного образования на пространстве СНГ на фоне современных вызовов.

В заключение был подписан протокол о ходе заседания и проведенных дискуссий.