Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть

Согласно совместному плану мероприятий на 2022 год между Министерством обороны и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители аппарата посетили N-скую воинскую часть.
Об этом Report сообщили в министерстве.
Делегация ознакомилась с социально-бытовыми условиями военнослужащих, осмотрела общежитие, вещевые и продовольственные склады, столовую, а также административные помещения.
Были проведены просветительские беседы по вопросам защиты прав человека, обеспечения прав военнослужащих и другим темам.
Представители Аппарата омбудсмена положительно оценили условия, созданные в воинской части.