Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть

Согласно совместному плану мероприятий на 2022 год между Министерством обороны и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители аппарата посетили N-скую воинскую часть.

Согласно совместному плану мероприятий на 2022 год между Министерством обороны и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители аппарата посетили N-скую воинскую часть.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Делегация ознакомилась с социально-бытовыми условиями военнослужащих, осмотрела общежитие, вещевые и продовольственные склады, столовую, а также административные помещения.

Были проведены просветительские беседы по вопросам защиты прав человека, обеспечения прав военнослужащих и другим темам.

Представители Аппарата омбудсмена положительно оценили условия, созданные в воинской части.