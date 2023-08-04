Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть

Согласно плану совместных мероприятий между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) на 2023 год, омбудсмен Сабина Алиева и представители Аппарата посетили одну из воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сначала были возложены цветы к мемориальному комплексу в память о шехидах, воздвигнутому на территории воинской части.
Затем гости осмотрели медпункт, солдатскую казарму, столовую и другие объекты на территории воинской части, ознакомились с условиями, созданными для личного состава.
С.Алиева оставила памятную запись в "Книге почетных гостей" воинской части.
Исполняющий обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны полковник Эльшад Абилов проинформировал о мерах, принимаемых для поддержания высокого уровня морально-психологического состояния военнослужащих, и в связи с выполнением идеологической работы.
Затем С.Алиева выступила с лекцией о защите прав военнослужащих.
Представители Аппарата омбудсмена пообедали с личным составом, провели беседы в индивидуальном порядке и поинтересовались нуждами военнослужащих.
В заключение группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.