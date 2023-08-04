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Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть

Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть Согласно плану совместных мероприятий между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) на 2023 год, омбудсмен Сабина Алиева и представители Аппарата посетили одну из воинских частей, дислоц
Армия
4 августа 2023 г. 19:10
Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть

Согласно плану совместных мероприятий между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) на 2023 год, омбудсмен Сабина Алиева и представители Аппарата посетили одну из воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала были возложены цветы к мемориальному комплексу в память о шехидах, воздвигнутому на территории воинской части.

Затем гости осмотрели медпункт, солдатскую казарму, столовую и другие объекты на территории воинской части, ознакомились с условиями, созданными для личного состава.

С.Алиева оставила памятную запись в "Книге почетных гостей" воинской части.

Исполняющий обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны полковник Эльшад Абилов проинформировал о мерах, принимаемых для поддержания высокого уровня морально-психологического состояния военнослужащих, и в связи с выполнением идеологической работы.

Затем С.Алиева выступила с лекцией о защите прав военнослужащих.

Представители Аппарата омбудсмена пообедали с личным составом, провели беседы в индивидуальном порядке и поинтересовались нуждами военнослужащих.

В заключение группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.

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Версия на английском языке ФотоOmbudsman's Office representatives visit military unit
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Aparatının nümayəndələri hərbi hissəni ziyarət ediblər

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