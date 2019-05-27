Представители аппарата омбудсмена посетили воинскую часть в прифронтовой зоне

Согласно плану совместных действий министерства обороны Азербайджанской Республики и Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен), в связи с изучением состояния защиты прав человека в воинской части состоялась встреча с личным составом на тему "Омбудсменское учреждение и работы, проводимые этим учреждением в сфере защиты прав военнослужащих".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Директор сектора защиты прав военнослужащих аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и Вугар Гейдаров прочитали лекции на темы прав человека, в том числе защиты прав военнослужащих, а также ответили на вопросы военнослужащих.