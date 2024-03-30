Представители Аппарата Омбудсмена посетили воинскую часть ВВС

Согласно плану совместных мероприятий на 2024 год, представители Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана посетили Н-скую воинскую часть Военно-Воздушных сил (ВВС).

Согласно плану совместных мероприятий на 2024 год, представители Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана посетили Н-скую воинскую часть Военно-Воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Делегация осмотрела солдатскую казарму, столовую, склад и другие объекты на территории воинской части, ознакомилась с условиями, созданными для личного состава. Гости также поинтересовались организацией медицинского обслуживания в медпункте.

Затем представители аппарата встретились с военнослужащими, выступили с лекциями по вопросам защиты их прав, изучения состояния защиты прав человека и по другим темам.

Также были даны ответы на интересующие личный состав вопросы.