Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть ВМС

Согласно совместному плану мероприятий на 2022 год, подписанному между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители Аппарата омбудсмена посетили Н-скую воинскую часть Военно-мо

Согласно совместному плану мероприятий на 2022 год, подписанному между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители Аппарата омбудсмена посетили Н-скую воинскую часть Военно-морских сил (ВМС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Гости ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными в воинской части для личного состава, посетили корабли, матросский кубрик, столовую, медпункт, штаб и другие объекты.

Затем представители Аппарата омбудсмена провели встречу с личным составом, прочитали лекции о правах человека, в том числе о защите прав военнослужащих, и ответили на интересующие личный состав вопросы.