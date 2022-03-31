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Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть ВМС

Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть ВМС Согласно совместному плану мероприятий на 2022 год, подписанному между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители Аппарата омбудсмена посетили Н-скую воинскую часть Военно-мо
Армия
31 марта 2022 г. 13:19
Представители Аппарата омбудсмена посетили воинскую часть ВМС

Согласно совместному плану мероприятий на 2022 год, подписанному между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители Аппарата омбудсмена посетили Н-скую воинскую часть Военно-морских сил (ВМС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Гости ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными в воинской части для личного состава, посетили корабли, матросский кубрик, столовую, медпункт, штаб и другие объекты.

Затем представители Аппарата омбудсмена провели встречу с личным составом, прочитали лекции о правах человека, в том числе о защите прав военнослужащих, и ответили на интересующие личный состав вопросы.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of Ombudsman's Office visit Naval Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Aparatının nümayəndələri HDQ-də olublar

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