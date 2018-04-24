Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Согласно совместному плану министерства обороны Азербайджанской Республики и Уполномоченного по правам человека, представители Аппарата омбудсмена посетили подразделения Военно-воздушных сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Представители Аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и Мурад Бабаев ознакомились с условиями быта военнослужащих, изучили ситуацию в сфере защиты прав человека в воинских частях и ответили на вопросы личного состава.

Сотрудники аппарата, осмотрев солдатские казармы, столовые, медпункты, бытовые и другие административные помещения, высоко оценили качество питания военнослужащих и лечебного дела, условия, созданные для плодотворного проведения свободного времени, а также работу, проводимую с личным составом в военно-патриотической и учебно-воспитательной сферах.