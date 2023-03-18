Представители Аппарата омбудсмена посетили Н-скую воинскую часть

Согласно плану совместных мероприятий, подписанному между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена, представители Аппарата посетили Н-скую воинскую часть.

Согласно плану совместных мероприятий, подписанному между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена, представители Аппарата посетили Н-скую воинскую часть.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Делегация ознакомилась с обеспечением личного состава и бытовыми условиями, были проведены встречи и беседы с военнослужащими.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам защиты прав военнослужащих, изучения ситуации с защитой прав человека и по другим вопросам.

Представители Аппарата положительно оценили созданные условия, а также патриотические и учебно-воспитательные мероприятия, проводимые с личным составом.

В заключение с участием гостей на территории воинской части были посажены различные виды деревьев, было сделано фото на память.