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Представители Аппарата омбудсмена посетили Н-скую воинскую часть

Представители Аппарата омбудсмена посетили Н-скую воинскую часть Согласно плану совместных мероприятий, подписанному между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена, представители Аппарата посетили Н-скую воинскую часть.
Армия
18 марта 2023 г. 15:35
Представители Аппарата омбудсмена посетили Н-скую воинскую часть

Согласно плану совместных мероприятий, подписанному между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена, представители Аппарата посетили Н-скую воинскую часть.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Делегация ознакомилась с обеспечением личного состава и бытовыми условиями, были проведены встречи и беседы с военнослужащими.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам защиты прав военнослужащих, изучения ситуации с защитой прав человека и по другим вопросам.

Представители Аппарата положительно оценили созданные условия, а также патриотические и учебно-воспитательные мероприятия, проводимые с личным составом.

В заключение с участием гостей на территории воинской части были посажены различные виды деревьев, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоOmbudsman's Office representatives visit one of military units
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Aparatının nümayəndələri N hərbi hissəsində olublar

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