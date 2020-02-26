Представители аппарата омбудсмена посетили госпиталь ВС Азербайджана

Директор сектора защиты прав военнослужащих Аппарата Омбудсмена Фазаиль Гасанов и старший советник сектора Адиль Гаджиев, а также представители министерства обороны посетили Главный клинический госпиталь Вооруженных Сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны страны.

Гости ознакомились с условиями, созданными в различных отделениях госпиталя, а также поинтересовались состоянием здоровья военнослужащих, проходящих здесь лечение, в том числе медицинской службой и обеспечением.

Сотрудники аппарата выразили удовлетворение уровнем медицинской службы и эффективной организацией лечебного дела.