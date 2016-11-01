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    Представитель США: Мы успешно сотрудничаем с Азербайджаном в военной сфере

    Это сотрудничество продолжится и в будущем

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "США успешно сотрудничают с Азербайджаном в военной сфере. Думаю, это сотрудничество продолжится и в будущем".

    Как передает Report, об этом сказал журналистам заместитель помощника секретаря обороны США по делам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.

    М.Карпентер рассказал о встречах в Баку: "Вчера мы провели встречу с министром обороны, вице-премьером и главой Государственной пограничной службы. Мы успешно сотрудничаем с Азербайджаном, в частности, в сфере кибербезопасности".

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