Представитель Пентагона: США намерены углубить военное сотрудничество с Азербайджаном

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ США рассматривают Азербайджан в качестве важного партнера в борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США Лаура Купер.

"Я нахожусь в Азербайджане для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, как углубить наше военное сотрудничество. Мы считаем Азербайджан в качестве важного партнера в борьбе с терроризмом", - заявила Л.Купер.

Она также высоко оценила деятельность Азербайджана в рамках миротворческой миссии в Афганистане.

"94 азербайджанских солдата находятся в Афганистане и плечом к плечу выполняют свои обязанности по установлению мира и стабильности в этой стране с другими странами", - добавила представитель Пентагона.

Говоря о целях визита в Азербайджан, Л.Купер указала, что одной из основных тем обсуждений в министерстве обороны, МИД, Администрации президента, Госпогранслужбе Азербайджана был вопрос нового подхода в регионе Кавказа и Южной Азии.

"Это было важно обсудить стратегические вопросы со стратегическим партнером", - сказала она.