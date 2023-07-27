Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана

Продукция оборонной промышленности Азербайджана хорошо известна на африканском рынке, поступает много запросов на ее покупку.
Об этом турецкому представительству Report сказал старший советник отдела военно-технического сотрудничества Министерства оборонной промышленности Азербайджана полковник-лейтенант Надир Алиев, рассказывая о стенде Азербайджана на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF - 23 в Стамбуле.
Он отметил, что на продукцию оборонной промышленности Азербайджана имеются особые покупатели: "На нашу продукцию есть особый спрос. Здесь проходят встречи на уровне руководства, и они не безрезультатны. Хотя основной целью выставки является представление ориентированной на экспорт продукции, мы также заинтересованы в создании определенной клиентской базы в будущем и налаживании сотрудничества. В настоящее время подписываются меморандумы о взаимопонимании, которые в конечном итоге приведут к договорам о купле. На этой выставке мы ведем переговоры не только по поводу экспорта, но и по налаживанию сотрудничества для создания в будущем различных видов боеприпасов нового назначения или военно-технических средств".
Отметим, что во второй день Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле, состоялась встреча заместителя министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева с министром обороны Нигерии Ибрагимом Абубакаром Каной.
На встрече обсуждались текущее состояние отношений двух стран в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества.