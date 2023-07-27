О нас

Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана

Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана Продукция оборонной промышленности Азербайджана хорошо известна на африканском рынке, поступает много запросов на ее покупку.
Армия
27 июля 2023 г. 14:59
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана

Продукция оборонной промышленности Азербайджана хорошо известна на африканском рынке, поступает много запросов на ее покупку.

Об этом турецкому представительству Report сказал старший советник отдела военно-технического сотрудничества Министерства оборонной промышленности Азербайджана полковник-лейтенант Надир Алиев, рассказывая о стенде Азербайджана на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF - 23 в Стамбуле.

Он отметил, что на продукцию оборонной промышленности Азербайджана имеются особые покупатели: "На нашу продукцию есть особый спрос. Здесь проходят встречи на уровне руководства, и они не безрезультатны. Хотя основной целью выставки является представление ориентированной на экспорт продукции, мы также заинтересованы в создании определенной клиентской базы в будущем и налаживании сотрудничества. В настоящее время подписываются меморандумы о взаимопонимании, которые в конечном итоге приведут к договорам о купле. На этой выставке мы ведем переговоры не только по поводу экспорта, но и по налаживанию сотрудничества для создания в будущем различных видов боеприпасов нового назначения или военно-технических средств".

Отметим, что во второй день Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле, состоялась встреча заместителя министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева с министром обороны Нигерии Ибрагимом Абубакаром Каной.

На встрече обсуждались текущее состояние отношений двух стран в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMinistry official: African countries want to buy Azerbaijan's defense industry products
Версия на азербайджанском языке ФотоNazirlik rəsmisi: “Afrika ölkələri Azərbaycanın müdafiə sənayesi məhsullarını almaq istəyirlər”

Экслюзивные новости

Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi