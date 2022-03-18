Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами

"Уже 23-й день продолжается военная агрессия России против украинского народа, идет полномасштабная война против нас всех и мы считаем, что война идет не просто против украинского народа, а против человечества, против цивилизации. Мы - свободный народ, мы

"Уже 23-й день продолжается военная агрессия России против украинского народа, идет полномасштабная война против нас всех и мы считаем, что война идет не просто против украинского народа, а против человечества, против цивилизации. Мы - свободный народ, мы ни на кого не нападали, мы не нападали на своих соседей. Уже 8 лет против нас ведется война, и уже 23 дня ведется полномасштабная война против нашего народа".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутаты Верховной Рады, председатель Житомирского облсовета Владимир Федоренко.

По его словам, в Житомирской области погибли около 40 гражданских лиц: "Среди них есть маленькие дети, которым снарядами оторвало конечности. Это большая трагедия, это не передать словами. Десятки бомб, сброшенных по нашей области, попали по объектам инфраструктуры - школам, больницам, есть пострадавшие. Мы благодарны азербайджанскому народу и президенту Азербайджана за поддержку, мы знаем, что он ведет переговоры для скорейшего завершения этой войны".

Председатель Рады подчеркнул, что чем больше людей будет выходить на улицы, чем больше людей будет оказывать поддержку, чем больше людей будет осуждать то, что делает Россия в XXI веке, тем сильнее станет народ Украины: "Потому что после распада Советского Союза остались замороженные конфликты, один из которых сегодня на территории Украины".

По его словам, сегодня идет бесчеловечная война против украинского народа, против целой нации.

"Сегодня за Украину воюют мусульмане, евреи, православные, христиане, баптисты и представители иных конфессий, они защищают свою Родину. Вы видите как обстреливается Мариуполь, это невозможно передать словами. Вы это проходили в 90-ые годы прошлого века. А сегодня, когда прошло уже 30 лет, и каждая страна должна думать о том, чтобы с уважением относиться к своим соседям, Россия поступает очень подло. Война, к сожалению, все еще продолжается. Но мы становимся сильнее, мы гордый народ. Мы боремся со злом и мы это зло обязательно победим. Мы благодарны всем народам мира, которые сегодня нас поддерживают. И поддерживают не только на словах, но и на деле. Но одного сочувствия мало, и мы обращаемся за помощью ко всем народам мира, чтобы каждый помог нам чем может", - добавил В.Федоренко.