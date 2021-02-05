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Председатель правления Агентства по разминированию представлен коллективу

Председатель правления Агентства по разминированию представлен коллективу 4 февраля председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов был представлен коллективу Как сообщили Report в ANAMA, Вугара Сулейманова коллективу представил помощник президента – заведующий отделом по
Армия
5 февраля 2021 г. 09:51
Председатель правления Агентства по разминированию представлен коллективу
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4 февраля председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов был представлен коллективу.

Как сообщили Report в ANAMA, В.Сулейманова коллективу представил помощник президента–заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

4 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вугара Сулейманова председателем правления Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA).

Вугар Сулейманов
Вугар Сулейманов
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Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın İdarə Heyətinin sədri kollektivə təqdim olunub

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