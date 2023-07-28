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На отдельных участках освобожденных территорий на квадратном метре обнаружены шесть мин

На отдельных участках освобожденных территорий на квадратном метре обнаружены шесть мин На некоторых участках освобожденных от армянской оккупации территорий на одном квадратном метре обнаруживаются шесть мин.
Армия
28 июля 2023 г. 13:24
На отдельных участках освобожденных территорий на квадратном метре обнаружены шесть мин

На некоторых участках освобожденных от армянской оккупации территорий на одном квадратном метре обнаруживаются шесть мин.

Как передает Report, об этом председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что, если в семье есть человек, ставший жертвой мины, то это не только их проблема, но и общества: "Больше всего нас беспокоит рост числа жертв мин".

Х. Сафиханов отметил, что государство всегда проявляет внимание и заботу о пострадавших от мин: "Мы также делаем все возможное".

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Версия на азербайджанском языке Təşkilat sədri: "İşğaldan azad olunan ərazilərdə elə yerlər var ki, bir kvadratmetrdən 6 mina çıxır"

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