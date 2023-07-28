На отдельных участках освобожденных территорий на квадратном метре обнаружены шесть мин

На некоторых участках освобожденных от армянской оккупации территорий на одном квадратном метре обнаруживаются шесть мин.

На некоторых участках освобожденных от армянской оккупации территорий на одном квадратном метре обнаруживаются шесть мин.

Как передает Report, об этом председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что, если в семье есть человек, ставший жертвой мины, то это не только их проблема, но и общества: "Больше всего нас беспокоит рост числа жертв мин".

Х. Сафиханов отметил, что государство всегда проявляет внимание и заботу о пострадавших от мин: "Мы также делаем все возможное".