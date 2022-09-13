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Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы

Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы "Нарушать переговорный процесс по мирному договору, не выполнять взятые на себя обязательства, быть неискренними, совершать провокации – это давняя политика военно-политического руководства Армении. Но у подобной политики нет будущего".
Армия
13 сентября 2022 г. 11:45
Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы

"Нарушать переговорный процесс по мирному договору, не выполнять взятые на себя обязательства, быть неискренними, совершать провокации – это давняя политика военно-политического руководства Армении. Но у подобной политики нет будущего".

Об этом Report сказал председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфят Аскеров.

Он напомнил, что вчера армянской стороной была совершена очередная провокация:

"Прошлой ночью провокации стали более масштабными. В результате есть потери среди личного состава наших Вооруженных сил, повреждена военная инфраструктура. Дислоцированными в этом направлении подразделениями Азербайджанской армии приняты решительные ответные меры".

По словам депутата, в течение последнего месяца провокации вооруженных сил Армении на направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов на госгранице, обстрелы позиций нашей армии на территории этих районов носили интенсивный и систематический характер:

"Азербайджан неоднократно предупреждал Армению отказаться от провокаций. Они должны знать, что ответ на любую провокацию против нашей страны будет жестким. В начале августа в ходе операции "Возмездие" Армении преподали урок. Но, видимо, и это на них не подействовало. После брюссельской встречи Армения вместо того, чтобы стать ближе к миру, прибегла к провокациям. Продолжая провокации на территории Азербайджана в течение нескольких дней, официальный Ереван еще раз подтверждает, что является в регионе агрессором и захватчиком. Присутствие личного состава и техники незаконных вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана не приемлемо ни при каких обстоятельствах. Как отмечается в заявлении от 10 ноября 2020 года, эти незаконные формирования должны быть выведены с территории Азербайджана".

З.Аскеров отметил, что военно-политическое руководство Армении должно выполнять свои обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года:

"Считаю, что все военнослужащие Армении должны быть выведены с территории Азербайджана, должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы. Тем самым Армения должна быть принуждена к миру. Потому что нельзя допустить, чтобы армянский реваншизм поднял голову".

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Ermənistan hərbçiləri Qarabağ İqtisadi Zonasından çıxarılmalı, sərhəd yaxınlığında təhlükəsiz zona yaradılmalıdır"

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