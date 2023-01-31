Председатель ANAMA: Территории исследуются при помощи дронов

В операциях по разминированию используются самые современные средства, оборудование и технологии, территории исследуются при помощи дронов.

В операциях по разминированию используются самые современные средства, оборудования и технологии, территории исследуются при помощи дронов.

Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Эти исследования способствуют более точному планированию работ, более рациональному использованию ресурсов в ходе разминирования. Кроме того, мы используем специальные машины, предназначенные для разминирования, что несомненно, ускоряет нашу работу", - отметил председатель ANAMA.