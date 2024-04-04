Председатель ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 116 574 мин и боеприпасов

После Отечественной войны на освобожденных землях разминирован 129 831 гектар территорий, всего обнаружено 116 574 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

После Отечественной войны на освобожденных землях разминирован 129 831 гектар территорий, всего обнаружено 116 574 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на пресс-конференции, посвященной 4 апреля - Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Он напомнил, что Азербайджан серьезно страдает от минной проблемы: "За весь период 30-летней оккупации противник установил на азербайджанских землях до 1,5 млн мин. Сразу после войны мы приступили к процессу разминирования освобожденных территорий".

Сулейманов также отметил, что в более чем 60 странах мира установлено в общей сложности свыше 110 млн мин.