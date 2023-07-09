Предотвращены разведывательные полеты армянских квадрокоптеров

"Квадрокоптеры, принадлежащие вооруженным силам Армении, пытались совершить разведывательные полеты над позициями нашей армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачынского района, а квадрокоптер, принадлежащий незаконным ар

"Квадрокоптеры, принадлежащие вооруженным силам Армении, пытались совершить разведывательные полеты над позициями нашей армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачынского района, а квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, пытался совершить разведывательные полеты над позицией наших частей, расположенных в направлении села Тагаверд Ходжавендского района".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В результате принятых немедленных мер активность квадрокоптеров, пытавшихся пролететь над нашими позициями, была предотвращена.

В то же время в результате мер, принятых нашими подразделениями с привлечением инженерной техники была пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований, которые пытались расширить подъездные пути в различных направлениях, вырыть траншеи, подготовить убежища, а также установить камеры наблюдения на боевых позициях", - отмечает ведомство.