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Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований

Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований 11 июля с 10:05 до 14:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанско
Армия
11 июля 2023 г. 16:25
Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований

11 июля с 10:05 до 14:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Кяльбаджарского и Лачынского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Attempts by illegal Armenian armed detachments to install long-term fortification facilities prevented 
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin fortifikasiya qurğuları quraşdırmaq cəhdinin qarşısı alınıb

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