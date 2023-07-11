Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований

11 июля с 10:05 до 14:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанско

11 июля с 10:05 до 14:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Кяльбаджарского и Лачынского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.