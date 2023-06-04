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Предотвращена разведывательная деятельность незаконных армянских формирований с квадрокоптерами

Предотвращена разведывательная деятельность незаконных армянских формирований с квадрокоптерами 4 июня около 20:10 был замечен квадрокоптер, принадлежащий членам незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, совершая разведывательный полет над позициями нашей армии, распол
Армия
4 июня 2023 г. 22:13
Предотвращена разведывательная деятельность незаконных армянских формирований с квадрокоптерами

4 июня около 20:10 было зафиксировано, что квадрокоптер, принадлежащий членам незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, совершил разведывательный полет над позициями нашей армии, расположенными в Агдамском районе.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, была предотвращена деятельность квадрокоптера, пытавшегося осуществить полет над нашими позициями.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin kvadrokopterlə kəşfiyyat fəaliyyətinin qarşısı alınıb

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