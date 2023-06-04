Предотвращена разведывательная деятельность незаконных армянских формирований с квадрокоптерами

4 июня около 20:10 был замечен квадрокоптер, принадлежащий членам незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, совершая разведывательный полет над позициями нашей армии, распол

4 июня около 20:10 было зафиксировано, что квадрокоптер, принадлежащий членам незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, совершил разведывательный полет над позициями нашей армии, расположенными в Агдамском районе.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, была предотвращена деятельность квадрокоптера, пытавшегося осуществить полет над нашими позициями.